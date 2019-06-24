Состоялось очередное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой видеосвязи очередное заседание Кабинета Министров, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты о ходе реализации внешнеполитического курса страны, деятельности национального парламента, текущем положении дел в сферах ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, проводимой работе по внедрению в нефтегазовом секторе современных цифровых технологий, предпринимаемых мерах по реализации проекта создания в стране кольцевой энергосистемы, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В завершение заседания глава государства подписал постановление о закупке Министерством образования обучающих компьютеров для учащихся первых классов, постановление о проведении Недели культуры-2020 в Дашогузском велаяте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"