Туркменский лидер посетил Татарстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочий визит в Республику Татарстан Российской Федерации.

Поездка была предпринята по приглашению главы Татарстана Рустама Минниханова с целью обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

По итогам встречи двух лидеров, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций, были подписаны Соглашение о сотрудничестве по доставке автомобильной техники "Kamaz" и их будущего обеспечения сервисными услугами, Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном "Türkmennebit" и акционерным сообществом "Tatneft" имени В.Д.Шашина, Меморандум о сотрудничестве по развитию проектов в сфере химии Туркменистана, а также ряд о сотрудничестве между несколькими высшими учебными заведениями Туркменистана и Татарстана.

Далее Президент Туркменистана и Татарстана приняли участие в праздновании Сабантуя - праздника летнего солнцестояния, по окончании которого туркменский ледир возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"