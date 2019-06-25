Новый руководитель представительства ЮНИСЕФ приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня в МИД Туркменистана была проведена встреча с прибывшей в Ашхабад для вступления в должность новым представителем Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Кристиной Вейганд, которая сменила на посту Шахин Нилофер.

Встреча была посвящен обзору текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ в сфера защиты прав детей и женщин, вопросам реализации Плана действий Страновой программы по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Детским фондом ООН на 2016-2020 годы, Национального плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на период 2018-2022 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"