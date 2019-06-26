Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ИКАО

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ИКАО26.06.2019 11:04
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в США и Канаде Меред Оразов посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, где провел встречу с Генеральным секретарем организации Фан Лю.
В рамках встречи посол передал оригиналы документов, подтверждающих присоединение Туркменистана к важным международным протоколам ИКАО.
ИП "ТУРКМЕНинформ"