Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ИКАО

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в США и Канаде Меред Оразов посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, где провел встречу с Генеральным секретарем организации Фан Лю.

В рамках встречи посол передал оригиналы документов, подтверждающих присоединение Туркменистана к важным международным протоколам ИКАО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"