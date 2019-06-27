Глава государства поздравил деятелей культуры

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к работникам сферы культуры и искусства по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых успехов.

В нашей стране развитие сферы культуры, повышение профессионального мастерства и созидательного потенциала деятелей творческого цеха являются одним из приоритетов государственной политики. В настоящее время в стране созданы все условия для развития и обогащения туркменской культуры, искусства и литературы новыми произведениями. В Ашхабаде и во всех регионах страны планомерно строятся и вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения, активно осуществляется работа по цифровизации сферы культуры.

Регулярно проводимые в нашей стране на международном уровне творческие форумы, Дни культуры, фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия играют важную роль в развитии дружественных отношений нашего нейтрального государствами со странами мира.

В совместном праздновании Дня работников культуры и искусства и поэзии Махтумкули Фраги заключен глубокий смысл, свидетельствующий о непреходящем единстве и гармонии туркменской культуры, искусства и литературы. Философски глубокий мир поэта-мыслителя Махтумкули Фраги является школой наставничества для всех творческих деятелей страны.

В успешном претворении задач, сконцентрированных в политическом девизе "Государство – для человека!", принимают активное участие и деятели культуры, мастера искусств, творческие работники. Достижения в сфере культуры нашего суверенного государства имеют большое значение для глубокого изучения, совершенствования и популяризации в мире богатого национального наследия нашего народа, его исконных ценностей, традиций и обычаев.

В этом контексте мы будем и впредь планомерно реализовывать государственные программы, направленные на дальнейшее развитие сферы культуры, создавать необходимые условия для комфортной жизни и творчества деятелей культуры и мастеров искусств".

ИП "ТУРКМЕНинформ"