В МИД Туркменистана состоялась встреча с руководителем японской компании «ITOCHU Corporation»

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня, в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Управляющим исполнительным директором японской компании «ITOCHU Corporation», новым председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству г-ном Цубаи Хироюки, прибывшим в Ашхабад для участия на церемонии открытия завода в Ахале по производству бензина из природного газа, сообщает МИД Туркменистана.



В начале встречи, обсуждая вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Японией, в частности, в торгово-экономической сфере. Японская сторона отметила, что взаимные визиты на высшем уровне на протяжении последних нескольких лет стали важным звеном в укреплении взаимовыгодных отношений.



В ходе встречи, акцентировав внимание на существующих предпосылках для дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях как газохимическая промышленность, медицинская промышленность и электроэнергетика, японская делегация предложила обсудить возможности реализации планируемых новых и текущих совместных проектов в Туркменистане. Также обсуждались вопросы совместных инвестиций в газовой отрасли путем сотрудничества с Японским банком международного сотрудничества «JBIC».

ИП "ТУРКМЕНинформ"