Представители зарубежных СМИ ознакомились с концепцией I КЭФ

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В столичном отеле «Арчабил» состоялся медиафорум, посвящённый Первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдёт 12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза». Организатором мероприятия выступило Министерство иностранных дел Туркменистана.



Во встрече приняли участие представители национальных и зарубежных СМИ. С достижениями Туркменистана в различных областях экономики и информацией о предстоящем Форуме сотрудников масс-медиа познакомили руководители и ведущие специалисты министерств и ведомств нашей страны.



Как отмечали представители МИД Туркменистана, выгодное геополитическое положение страны позволяет ей поддерживать и развивать отношения со всеми государствами Европы и Азии, реализуя множество проектов в различных отраслях экономики.



Визуальным прологом к тематике встречи стала видеопрезентация Первого Каспийского экономического форума. Затем прозвучали доклады представителей различных министерств и ведомств нашей страны. Как отмечали выступавшие, I КЭФ призван стать эффективной площадкой для активизации партнёрства в контексте подписанной главами пяти прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.



Журналистам были представлены весомые успехи Туркменистана в реализации энергетической политики, направленной на комплексное развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, его инновационную диверсификацию и интеграцию в глобальную энергосистему.

ИП "ТУРКМЕНинформ"