По случаю дня рождения на имя Президента Туркменистана поступили поздравительные послания

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения, - говорится в послании Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Под Вашим руководством Туркменистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет конструктивную роль в региональных и международных делах.



Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях.



Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.



Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».



«По случаю Вашего дня рождения прошу принять мои искренние поздравления и наилучшие пожелания. В последние годы китайско-туркменское стратегическое партнёрство сохраняет динамику конструктивного развития, укрепляется политическое доверие между двумя странами, достигнуты замечательные результаты в сотрудничестве в разных областях, углубляются традиционные дружеские отношения.



Я придаю большое значение развитию взаимодействия между Китаем и Туркменистаном, направленное на благо двух стран и народов. Готов совместно с Вами прилагать усилия по укреплению сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и продвигать стратегическое партнёрство Китая и Туркменистана на более высокий уровень», - отмечается в поздравлении Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.



«С огромным удовлетворением хочу констатировать, что уходящие своими прочными корнями в общность истории отношения с Туркменистаном вышли на качественно новый уровень развития благодаря Вашему мудрому руководству.



Уверен, что совместными усилиями наши двусторонние связи и региональное сотрудничество будут и впредь развиваться.



Пользуясь случаем, выражаю Вашему Превосходительству и Вашей семье наилучшие пожелания здоровья, счастья и долгих лет жизни, а народу братского Туркменистана – процветания и благополучия», - пишет Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.



«В связи с днём рождения Вашего Превосходительства мне доставляет огромное удовольствие адресовать Вам тёплые и сердечные поздравления.



Выражаю Вашему Превосходительству добрые пожелания здоровья, счастья и больших успехов.



Примите мои искренние приветствия, сердечную дружбу, уважение», - адресует пожелания Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль-Нахайян.



«Преданное служение интересам страны, высокий профессионализм и богатый опыт государственного управления по праву снискали Вам уважение и авторитет среди граждан Туркменистана.



В Казахстане высоко ценят дружественный и доверительный характер взаимодействия с Туркменистаном, что служит надёжной основой для расширения двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.



Уверен, нашими совместными усилиями отношения между Нур-Султаном и Ашхабадом будут и впредь всесторонне развиваться в духе стратегического партнёрства на благо народов двух стран», - подчёркивает Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.



«Сегодня под Вашим мудрым руководством современный и динамично развивающийся Туркменистан демонстрирует впечатляющие успехи в сфере государственного и общественного строительства, проводится эффективный курс на устойчивое социально-экономическое развитие, реализуются крупные инвестиционные проекты, неуклонно повышается авторитет страны на международной арене.



Все эти высокие достижения являются практическими результатами проводимой Вами дальновидной и глубоко продуманной политики, плодами беззаветного и самоотверженного служения во имя процветания страны и братского туркменского народа.



Особо дорожу сложившимися между нами, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, открытыми, искренними и доверительными личными отношениями.



С теплотой вспоминаю все наши плодотворные встречи, которые позволили создать надёжную основу для последовательного развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, расширения многопланового взаимодействия.



Убеждён, что благодаря совместным усилиям и твёрдой политической воле, двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном будет и далее углубляться и крепнуть, наполняясь конкретным содержанием.



От всей души желаю Вам, дорогой Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, больших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания», - говорится в послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.



«Искреннее желаю Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо дружественного народа Туркменистана.



Пользуясь возможностью, выражаю надежду, что таджикско-туркменские отношения дружбы и сотрудничества, имеющие характер стратегического партнёрства, будут и далее развиваться в духе взаимопонимания, обоюдного доверия и уважения», - отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.



«Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном отражают волю наших народов, имеющих общие исторические корни, культурные и моральные ценности. Ваши заслуги незаменимы в успешном продолжении и дальнейшем обогащении этих традиций.



С удовольствием вспоминаю наши официальные визиты, проведённые нами встречи и обстоятельный обмен мнениями.



В этот знаменательный день, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во благо братского народа Туркменистана», - говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.



«Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт способствует успешной реализации Ваших усилий, нацеленных на дальнейшее социально-экономическое развитие и рост Туркменистана.



Глубоко уверен, что кыргызско-туркменские дружественные связи, направленные на развитие и укрепление отношений стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Туркменистаном, будут и в дальнейшем развиваться на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.



Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Туркменистана – мира и процветания», - говорится в письме Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.



«Под Вашим руководством Туркменистан продолжает уверенно идти по пути укрепления независимости и авторитета на международной арене.



Убеждён, что белорусско-туркменские отношения, которые характеризуют дружба и конструктивное сотрудничество, будут и далее развиваться на благо наших народов.



От души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности на высшем государственном посту», - адресует поздравления Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



«Ваши многолетние усилия, активная государственная деятельность и заслуженный авторитет способствуют устойчивому развитию Туркменистана.



Убеждён, что узы многовековой дружбы, взаимного уважения и доверия народов Армении и Туркменистана являются надёжной основой для конструктивного взаимодействия наших государств как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.



От души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья и успехов во всех начинаниях, а дружественному народу Туркменистана – мира и процветания», - пишет Президент Республики Армения Армен Саркисян.



«Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в развитие дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Туркменистан. Благодаря Вашему постоянному вниманию укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре, расширяются межрегиональные и деловые контакты.



Убеждён, что дальнейшее наращивание практической кооперации, продвижение перспективных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Туркменистана.



Тепло вспоминаю встречи с Вами, в том числе в ходе заседания Совета Глав Правительств СНГ в мае 2019 года в Ашхабаде. Буду рад продолжить наше доверительное и конструктивное общение.



Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности», - говорится в послании Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.



«Добрые традиции взаимного уважения и дружбы народов наших стран служат надёжной основой для последующего развития всего комплекса армяно-туркменского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Уверен, что совместными усилиями нам удастся добиться ощутимых результатов в этом направлении уже в обозримом будущем», - отмечает Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.



«В связи с днём рождения Вашего Превосходительства мне доставляет огромное удовольствие адресовать Вам тёплые и сердечные поздравления. Примите мои искренние приветствия, сердечную дружбу, уважение», - подчеркивает Вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов, Премьер-министр, правитель Дубай Мухаммед Бин Рашид Аль-Мактум.



«Выражаю Вашему Превосходительству добрые пожелания здоровья, счастья и больших успехов. Примите мои искренние приветствия, сердечную дружбу, уважение», - адресует поздравления Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бин Заед Аль-Нахайян.



«Позвольте пожелать Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и новых успехов в Вашей благородной деятельности», - говорится в послании Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрия Кобицкого.



«Ваши усилия и неустанный труд на благо процветания Туркменистана, роста благосостояния народа и благополучия страны являются беспрецедентными.



Уровень политического доверия и взаимопонимания между Казахстаном и Туркменистаном подтверждает прочность и глубину отношений в духе стратегического партнёрства.



Твёрдо уверен, что многовековые традиции дружбы и добрососедские связи наших стран, которые и далее будут укрепляться, сделают рывок в развитии на пути благосостояния наших народов.



Разделяя Вашу радость, дорогой Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей работе, а народу Туркменистана – изобилия и процветания», - говорится в поздравлении первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"