Посол Марокко вручил верительные грамоты главе национального парламента

АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". По поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова председатель Меджлиса Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Марокко Абделжалила Саубри.



От имени главы Туркменистана руководитель национального парламента поздравила посла с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами.



Поблагодарив за добрые пожелания, дипломат передал главе государства и всему туркменскому народу слова приветствия и наилучшие пожелания от руководства своей страны. Как отметил полпред, в Марокко высоко ценят и поддерживают проводимую Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым активную миролюбивую политику, выдвигаемые инициативы, направленные устойчивое развитие, решение глобальных энергетических и экологических задач.

ИП "ТУРКМЕНинформ"