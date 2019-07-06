4 июля в борьбу за медали летней Универсиады вступают туркменские дзюдоисты

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В итальянский город Неаполь прибыли первые спортсмены, представляющие сборную Туркменистана по дзюдо. Это пять юношей и столько же девушек, завоевавшие право отстаивать спортивную честь своей родины на XXX Всемирной летней Универсиаде. Кроме того, команду сопровождают два тренера.



Задача у спортсменов непростая – необходимо акклиматизироваться и провести заключительные тренировки, так как первые схватки дзюдоистов начнутся 4 июля.



Напомним, что во Всемирной летней Универсиаде, право проведения которой выиграл Неаполь, участвуют около 9 тысяч атлетов из 127 стран мира. Программа соревнований включает 18 видов спорта.



Туркменские спортсмены-студенты будут бороться за медали в стрельбе из лука, фехтовании, легкой атлетике, дзюдо, теннисе и плавании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"