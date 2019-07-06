В МИД Туркменистана состоялась встреча с российской делегацией

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля, в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с российской делегацией, прибывшей в Ашхабад под руководством Заместителя министра экономического развития Российской Федерации для участия в седьмом заседании Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках межправительственной Туркмено-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В начале встречи стороны обменялись мнениями по продуктивному характеру двустороннего сотрудничества в рамках Межправительственной Туркмено-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Было отмечено успешно проведенное в Ашхабаде 7 мая 2019 года 11-е заседание МПК, в рамках которого были подписаны четыре двусторонних документа, включая Протокол МПК.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы по осуществлению реализации положений Протокола 11-го заседания МПК согласно договоренностям. В этой связи, было высказано стремление сторон к дальнейшему продолжению позитивного двустороннего взаимодействия с учетом имеющегося большого потенциала для развития сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"