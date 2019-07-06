Силап Велбегов назначен председателем Государственного комитета по статистике

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Велбегов Силап Шамырадович, занимавший должность заместителя министра финансов и экономики, назначен председателем Государственного комитета Туркменистана по статистике.



Напомним, что Прежний руководитель Госкомитета по статистике Гурбанов Халыкдурды Аннадурдыевич освобождён от должности за допущенные в работе недостатки и как не справившейся с возложенными на него обязанностями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"