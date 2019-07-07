В Ашхабаде подписан документ о создании Делегации Европейского Союза в Туркменистане

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июля в Ашхабаде состоялась встреча Верховного Представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - Вице-Президента Европейской Комиссии г-жи Федерики Могерини с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи стороны обсудили активизацию многостороннего сотрудничества между Европейским Союзом и Туркменистаном. Был отмечен успех двустороннего политического диалога, экономической и региональной интеграции, а также эффективное продвижение культурно-гуманитарных связей.



Стороны обсудили ключевые направления новой Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии, в которой отмечена важная роль регионального сотрудничества, социально-экономического развития, энергетической безопасности, создания благоприятного инвестиционного климата и совместного разрешения экологических проблем. Также стороны обсудили важные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и отметили приверженность реализации совместных стратегических целей.



По итогам переговоров стороны подписали «Соглашение между Правительством Туркменистана и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по Атомной Энергии о создании и привилегиях и иммунитетах Делегации Европейского Союза в Туркменистане», что стало значимым событием в процессе развития отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом.



Затем, главы внешнеполитических ведомств ЕС и Туркменистана выступили на брифинге по итогам состоявшейся встречи, в котором приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций в Туркменистане, а также представители СМИ.



В первой половине дня, г-жа Федерика Могерини была также принята Председателем Меджлиса Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"