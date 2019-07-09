В новом учебном году увеличится численность студентов в вузах страны

АШХАБАД, 8 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане начался приём документов от абитуриентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения.



В нынешнем году первокурсниками вузов станут 12 тысяч 242 студента, что на 3 тысячи 392 человека больше, чем в прошлом году. В том числе планируется принять в высшие школы 8 тысяч 54 человека, желающих обучаться на платной основе.



Появилось 33 новых направления подготовки специалистов в действующих вузах страны. Впервые осуществляется набор студентов в Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"