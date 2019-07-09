Делегация Туркменистана приняла участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств ЕС и стран ЦА

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июля в столице Кыргызстана, Бишкеке состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Европейского Союза и стран Центральной Азии, в которой приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел В.С.Хаджиевым, сообщает МИД Туркменистана.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов касающихся реализации Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии, принятой 17 июня 2019 года.



В этой связи стороны рассмотрели ряд практических вопросов, связанных с реализацией вышеупомянутой Стратегии. Особое внимание при этом было уделено созданию механизмов многостороннего взаимодействия, нацеленных на осуществление трёх главных приоритетных направлений Стратегии.



Туркменская делегация выступила с рядом конкретных предложений по расширению партнёрского взаимодействия между всеми участниками формата «ЕС-Центральная Азия» в стратегически значимых сферах: безопасности, энергетике, транспорте, экологии, образовании и культуре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"