Золотая и серебряная медали на турнире «Гран-при Испании»

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Мадриде с 5 по 8 июля проходил представительный международный турнир по вольной борьбе «Гран-при Испании», в котором принимали участие свыше двухсот сильнейших атлетов из 47 стран мира.



Туркменистан на этих соревнованиях был представлен тремя спортсменами, выступающими в различных весовых категориях, которые в ходе упорной борьбы завоевали одну золотую и одну серебряную медали.



Так, Батыр Борджаков (70 кг), действующий тренер спортивной школы города Балканабат, не оставив шансов соперникам в своей весовой категории, занял высшую ступень пьедестала почёта.



Немного не дотянул до «золота» студент пятого курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта Довлетмырат Оразгылыджов, в упорной борьбе уступив в финальной схватке, он стал серебряным призёром турнира в весовой категории 86 кг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"