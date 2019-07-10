В МИД Туркменистана были обсуждены вопросы туркмено-итальянского сотрудничества

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июля, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с Вице-президентом Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Этторе Розато, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи, которая прошла в дружественной атмосфере, стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-итальянского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны также рассмотрели вопрос активизации взаимодействия деловых кругов двух стран.



Кроме того, представители двух стран обсудили динамику налаженного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также высказали мнения об углублении партнерства по многим перспективным направлениям сотрудничества в рамках диалога «ЕС - Центральная Азия».

ИП "ТУРКМЕНинформ"