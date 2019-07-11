Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Эгила Левитса с вступлением в должность Президента Латвии

АШХАБАД, 11 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июля, Президент Гурбангулы Бердымухаммедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направил искренние поздравления г-ну Эгилу Левитсу в связи с его вступлением в должность Президента Латвийской Республики.



Пользуясь возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту Латвийской Республики пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Латвии – мира и прогресса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"