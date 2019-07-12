Рашид Мередов встретился с Послом Узбекистана

АШХАБАД, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Туркменистане Акмалджон Кучкаровым, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Был рассмотрен круг вопросов связанных с развитием двусторонних связей и отмечено последовательное укрепление сотрудничества между двумя странами.



Стороны подтвердив необходимость поддержания регулярных контактов, отметили значимость активизации политического диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. В этой связи были обсуждены результаты совместной деятельности с начала года, а также определены дальнейшие шаги, нацеленные на укрепление двусторонних связей.



Также состоялся обмен мнениями по вопросам развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили роль совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в процессе дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"