В Турции торжественно открыты Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июля, в городе Сивас Турецкой Республики состоялась церемония открытия Дней культуры Туркменистана и концерт мастеров искусств нашей страны.



В рамках творческой акции также начала работу выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей, дополненная фотоэкспозицией, а в городском Центре конгрессов был организован показ туркменских кинофильмов.



Как отмечает Президент Гурбангулы Бердыммухамедов, в спектре сотрудничества независимого нейтрального Туркменистана с различными государствами мира в числе приоритетных направлений выступает взаимодействие в гуманитарной сфере. Это способствует активизации межкультурного диалога, взаимному ознакомлению с традициями и богатым историческим наследием народов, их сегодняшним днём.

В торжестве приняли участие многочисленные деятели культуры и искусства Турецкой Республики, историки, искусствоведы и работники средств массовой информации.

В культурном центре имени Ататюрка города Сивас состоялся концерт мастеров искусств нашей страны. Благодарные турецкие зрители наградили артистов бурными аплодисментами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"