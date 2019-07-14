Рашид Мередов встретился с Послом Казахстана

Рашид Мередов встретился с Послом Казахстана14.07.2019 15:03
АШХАБАД, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля, в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Ж.Асановым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.
В ходе встречи стороны отметили всестороннее укрепление сотрудничества между двумя странами и обсудили актуальные вопросы, касающиеся туркмено-казахстанских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дипломаты отметили результативность деятельности Совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в марте текущего года. В частности, был отмечен рост товарооборота между двумя странами, что позитивно влияет на развитие экономических связей.
Говоря о дипломатическом диалоге, стороны обсудили возможности организации визитов на высшем уровне, а также проведение консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
ИП "ТУРКМЕНинформ"