Рашид Мередов встретился с Послом Казахстана

АШХАБАД, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля, в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Ж.Асановым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи стороны отметили всестороннее укрепление сотрудничества между двумя странами и обсудили актуальные вопросы, касающиеся туркмено-казахстанских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Дипломаты отметили результативность деятельности Совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в марте текущего года. В частности, был отмечен рост товарооборота между двумя странами, что позитивно влияет на развитие экономических связей.



Говоря о дипломатическом диалоге, стороны обсудили возможности организации визитов на высшем уровне, а также проведение консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"