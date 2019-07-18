Совместным концертом завершились Дни культуры Туркменистана в Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля, в здании «Milli Erk» культурного центра университета Ататюрка состоялась церемония закрытия Дней культуры Туркменистана в Турецкой Республике.



Мероприятия творческой акции начались в Сивасе, а затем продолжились в городе Эрзурум, где состоялись выставки произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей нашей страны, фотоэкспозиции, концерты мастеров искусств.



Активизации туркмено-турецких отношений во многом способствует двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Это – разнообразные форумы, фестивали, выставки и другие мероприятия, периодически проводимые в обеих странах.



Программа нынешней культурной акции была насыщена многочисленными событиями, встречами с деятелями творческого цеха нашей страны, где создаются все возможности для бережного сохранения, приумножения и передачи последующим поколениям национального наследия, традиций, обычаев и обрядов.



Участники церемонии закрытия Дней культуры выразили в адрес Президентов Гурбангулы Бердыммухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана искреннюю признательность за политику мира и дружбы, плодотворное сотрудничество, последовательные усилия в расширении гуманитарных связей. Как отмечалось, сегодняшний высокий уровень двустороннего взаимодействия достигнут благодаря неуклонно нарастающему встречному стремлению двух братских стран к углублению доверительного диалога, наполнению его новым содержанием в духе времени и прогрессивных перемен.



В завершение торжественной церемонии состоялся совместный концерт мастеров искусств. Этот музыкальный праздник приумножил значение нынешней творческой акции в летописи туркмено-турецких отношений, прочным фундаментом которых выступают узы дружбы, историческая, культурная и духовная общность, объединяющая народы двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"