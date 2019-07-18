В столичном хякимлике состоялась презентация проекта Ашхабад-сити

АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В столичном хякимлике прошло совещание по вопросам реализации крупного социального проекта – создания нового жилого массива с высотными домами, где будут проживать более чем 100 тысяч человек.



Менее месяца назад, 20 июня, Президент Туркменистана посетил столичный хякимлик, где ознакомился с проектами развития главного города страны, в частности, возведения в северной его части нового жилого комплекса.



Главе государства были представлены планшеты с эскизами будущей застройки, а также объёмный макет архитектурных ансамблей и объектов инфраструктуры, позволяющий получить наглядное представление о том, как будет выглядеть новый «город в городе».

Общая площадь, отведённая под возведение грандиозного комплекса из более 200 зданий, составляет 744 гектара. Только жилья разной высотности – от 12 до 35 этажей – намечено построить 180 домов на 17 тысяч 836 квартир. В целом, весь район рассчитан на проживание более 107 тысяч человек. То есть, в ближайшие годы на севере Ашхабада вырастет новый город, включающий административное ядро, предприятия сферы услуг, медицинские учреждения, центры культуры, здания высших учебных заведений и другие социальные объекты.

Одобренный Президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым проект нового города, который уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити», предусматривает строительство зданий этрапского хякимлика и других государственных учреждений, четырёх средних общеобразовательных школ на три тысячи мест и столько же детских садов, способных принять 1 тысячу 200 малышей, а также оригинальные здания Туркменской национальной консерватории и специализированной музыкальной школы имени Данатара Овезова.



Среди объектов социально-бытовой инфраструктуры – многопрофильная поликлиника, два Дома здоровья, два торгово-развлекательных центра, магазины и кафе, стадион и спортивный комплекс, центр торжеств «Toý mekany», четыре многоуровневые автостоянки. Здесь же запланировано строительство зданий филиалов Государственных коммерческих банков «Türkmenbaşy» и «Halkbank».



В центре нового города будет построено здание «Аk öýi» как архитектурный символ преемственности национальных традиций, связанный с представлениями у туркменского народа о родном очаге и мироустройстве в целом. По предложению Президента, именно это здание станет своеобразным сердцем комплекса. С него и надо начинать формировать всё остальное пространство, к нему должны вести основные дороги, глава государства, когда знакомился с проектом.

Жилой сектор включает восемь типов домов: два здания в 15 этажей на 150 квартир каждое, 42 здания в 12-15 этажей – по 54 квартиры, 12 20-этажных дома по 40 квартир, 56 домов в 21-23 этажа – по 88 квартир и 36 домов такой же этажности, но другого внешнего облика – на 136 квартир, 16 домов в 25 этажей – по 75 квартир, 4 дома в 35 этажей – по 140 квартир и 12 домов в 33-35 этажей – по 136 квартир. Все дома имеют общее стилевое решение и отличаются друг от друга дизайном фасадов, силуэтом, сочетанием пропорций.



Была также отмечена важность создания благоприятной экологической среды проживания населения. В данном контексте были намечены действия в рамках реализации грандиозного проекта, включая соответствующую экспертизу на всех этапах его воплощения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"