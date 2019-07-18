Прощальная встреча с Послом ФРГ в Туркменистане

АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июля, в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась прощальная встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия г-жой Маргрет Юббер, завершающей свою дипломатическую миссию в Туркменистане, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В начале встречи, туркменская сторона выразила признательность г-же Юббер за личный вклад в развитие туркмено-германских отношений. В свою очередь, немецкий дипломат отметила что, работа в Туркменистане занимает особое место в её дипломатической карьере.



Стороны отметили укрепление политико-дипломатического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая позитивный опыт работы в рамках международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Для Туркменистана Германия является стратегически важным партнёром. Также страны успешно взаимодействуют в рамках Европейского Союза.



В ходе встречи, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, включая возможности дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами. В этой связи стороны выразили надежду на продолжение эффективной работы совместной туркмено-германской Рабочей группы по экономическому сотрудничеству.



В завершение встречи, г-жа Юббер еще раз выразила благодарность Министерству иностранных дел за поддержку в осуществлении её дипломатической миссии в Туркменистане, нацеленной на укрепление взаимовыгодных связей между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"