Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост Председателя Еврокомиссии

Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост Председателя Еврокомиссии18.07.2019 11:49
АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухаммедов направил поздравления и наилучшие пожелания г-же Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием Председателем Европейской Комиссии.
«Мы в Туркменистане высоко оцениваем взаимоотношения с Европейским Союзом и нацелены на дальнейшее развитие и укрепление нашего многовекторного и эффективного сотрудничества», - подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своём послании.
Пользуясь возможностью, глава государства выразил Председателю Европейской Комиссии пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высоком и ответственном посту.
ИП "ТУРКМЕНинформ"