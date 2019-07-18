Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост Председателя Еврокомиссии

АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухаммедов направил поздравления и наилучшие пожелания г-же Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием Председателем Европейской Комиссии.



«Мы в Туркменистане высоко оцениваем взаимоотношения с Европейским Союзом и нацелены на дальнейшее развитие и укрепление нашего многовекторного и эффективного сотрудничества», - подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своём послании.



Пользуясь возможностью, глава государства выразил Председателю Европейской Комиссии пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высоком и ответственном посту.

ИП "ТУРКМЕНинформ"