В Бишкеке прошла 21-ая Центральноазиатская конференция СМИ

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 17-го по 18-ое июля, в столице Кыргызстана городе Бишкек прошла 21-ая Центральноазиатская конференция СМИ под названием «Свобода и плюрализм СМИ в условиях цифровой трансформации», организованная Представителем ОБСЕ по вопросам свободы слова.



Конференция собрала более 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии, представляющих государственные органы, средства массовой информации, гражданское общество и научные круги, для обмена мнениями и передовым опытом по этому вопросу.



В ходе конференции были обсуждены различные аспекты цифровой трансформации СМИ. Мероприятия состояли из пленарных заседаний, групповых дискуссий, а также параллельных мероприятий для углубленного обсуждения актуальных вопросов и конкретных примеров медиа-проектов, подготовленных и осуществляемых в регионе. В ходе своего выступления, туркменская делегация ознакомила участников с деятельностью СМИ в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"