В Ашхабаде состоялось заседание отраслевого Совета СНГ

АШХАБАД, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В туркменской столице состоялось XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, организованное в рамках председательства Туркменистана в СНГ в текущем году.



Делегатами отраслевого форума стали руководители и ведущие специалисты профильных учреждений из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, научно-клинических центров нашей страны.



В мероприятии также приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ, Регионального представительства Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, UNAIDS для стран Восточной Европы и Центральной Азии, НО «Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенологии стран СНГ и Евразии».



Нынешняя встреча нацелена на укрепление традиционно дружественных межгосударственных связей в социальной сфере, и, прежде всего, по линии здравоохранения. В качестве основных задач обозначены приоритетные векторы взаимодействия в области медицины в рамках СНГ, ход выполнения Решения Совета о Программе сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016-2020 годы, План совместных действий по предупреждению распространения туберкулеза на 2020-2024 годы.



На повестку дня также вынесены вопросы реализации Стратегии «Здоровье населения государств-участников Содружества Независимых Государств» на 2020-2021 годы, а также деятельность базовой организации в области психиатрии и наркологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"