Высокие показатели иммунизации детей в Туркменистане отмечены Сертификатом ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В туркменской столице начала работу международная научная конференция «Здоровье-2019». Выступления участников предварила торжественная церемония – вручение Сертификата ЮНИСЕФ Правительству Туркменистана в лице Министерства здравоохранения и медицинской промышленности за поддержание высоких показателей иммунизации детей в стране через финансируемую правительством Национальную программу иммунизации.



«Мы восхищаемся неустанными усилиями специалистов здравоохранения, которые служат нуждам населения, особенно детям и женщинам», - сказала на церемонии Кристин Вайганд, Постоянный представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, поздравив всех медицинских работников страны с профессиональным праздником.



ЮНИСЕФ является партнёром Туркменистана уже 25 лет. Мы гордимся нашим доверительным сотрудничеством и в отрасли здравоохранения, где достигли целого ряда ощутимых результатов, отметила она.

ИП "ТУРКМЕНинформ"