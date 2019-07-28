В МИД обсуждены вопросы туркмено-аргентинского сотрудничества

АШХАБАД, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июля, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Аргентинской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Рикардо Эрнестом Лагорио, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.



В ходе встречи, стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-аргентинских отношений, в частности, в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Посол отметил, что также как и Туркменистан, Аргентина привержена расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. В этом контексте была отмечена целесообразность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами для укрепления двусторонних связей.



Также стороны говорили о необходимости развития торгово-экономических отношений. Они рассмотрели возможности налаживания экспорта и импорта между двумя странами. Было отмечено, что у Аргентины накоплен большой опыт в области сельского хозяйства, животноводства и энергетики. В этой связи была отмечена необходимость организации регулярных встреч между деловыми кругами двух стран.



Дипломаты также поговорили о предстоящем Первом Каспийском экономическом форуме, призванном стать твердой платформой для развития связей между странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"