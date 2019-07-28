На севере Туркменистана апробируется новый средневолокнистый сорт хлопчатника

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Дашогузском велаяте ведутся испытания средневолокнистого сорта хлопчатника «Дашогуз-150». Он был выведен специалистами расположенного в Губадагском этрапе научно-производственного испытательного центра и в этом году высажен на экспериментальном участке.



По всхожести и развитию, устойчивости к температурному режиму и другим основным показателям новинка не уступает распространенному в северном регионе сорту «Дашогуз-120». Комплексный сравнительный анализ позволит определить перспективность нового сорта для районирования и использования в текстильной промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"