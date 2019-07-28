Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Президента Узбекистана с Днем рождения

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого туркменский лидер сердечно поздравил главу Узбекистана с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа и успехов во всех его масштабных начинаниях.



Поблагодарив за поздравления и добрые слова, Президент Узбекистана с удовлетворением отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия и, в свою очередь, выразил уверенность в успешных итогах Первого Каспийского Экономического форума.

ИП "ТУРКМЕНинформ"