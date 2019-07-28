Туркменистан модернизирует транспортную систему Афганистана

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация нашей страны в составе представителей соответствующих министерств и ведомств приняла участие в торжествах по случаю открытия на станции Акина в провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан 10-километровой железнодорожной ветки и старта строительства стальной магистрали Акина-Андхой.



Нынешнее событие – ещё одно свидетельство успешно развивающихся добрососедских туркмено-афганских отношений. Как уже сообщалось, по итогам состоявшихся в феврале текущего года в Ашхабаде двусторонних переговоров на высшем уровне был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой между агентством «Türkmendemirýollary» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и учреждением железнодорожного транспорта Афганистана.

Сегодня со станции Имамназар Лебапского велаята в сторону соседней страны направились вагоны, гружённые современной техникой и стройматериалами, необходимыми для закладки железнодорожной ветки Акина-Андхой.



Представители афганской стороны от имени руководства своей страны и всего афганского народа выразили признательность Президенту Гурбангулы Бердыммухамедову и братскому туркменскому народу за постоянную поддержку и помощь в мирном возрождении Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"