В Ашхабаде состоялся семинар ОБСЕ по реагированию на террористическую деятельность

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Усиление уголовно-правовых мер реагирования на террористическую деятельность в соответствии с принципами верховенства закона - такова была цель двухдневного семинара, завершившегося 25 июля в Ашхабаде, в котором приняли участие более 30 сотрудников соответствующих государственных органов, а также адвокатуры.



В ходе семинара, организованного Центром ОБСЕ в Ашхабаде совместно с Департаментом по противодействию транснациональным угрозам Антитеррористического подразделения Секретариата ОБСЕ, были рассмотрены модели надлежащей практики, включенные в Рабатский меморандум Глобального контртеррористического форума (ГКТФ). В их числе эффективные меры предотвращения и судебного преследования террористической деятельности с учетом необходимости соблюдения прав человека и соответствующих норм международного права.



Эксперты в области уголовного правосудия осветили юридические нормы и практические модели, разработанные в Германии, Нидерландах, Российской Федерации и Великобритании, а также техническое содействие и передовой опыт ОБСЕ в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"