Состоялась жеребьёвка отборочного чемпионата Азии по футзалу

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сборные Ирана и Кыргызской Республики - соперники команды Туркменистана по итогам состоявшейся сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации, в столице Малайзии, жеребьёвки отборочного чемпионата Азии по футзалу.



В квалификации выступит 31 команда, разбитая по географическому признаку на 4 зоны.



Туркменистан со своими соперниками образовали группу «В» в зоне «Центр и Юг». В группе «А» выступят: Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Непал. Матчи в Центральной и Южной зоне пройдут ориентировочно в октябре 2019 года в Иране.



Первый матч туркменистанцы проведут против двенадцатикратных чемпионов Азии иранцев, а во втором туре сыграют со сборной Кыргызской Республики.



В финальную часть чемпионата Азии, который пройдёт в Ашхабаде в 2020 году, выйдут команды, занявшие первые два места в группах. Сборная Туркменистана на правах хозяина предстоящего первенства уже обеспечила себе место в числе 16-ти лучших команд. Таким образом, из группы «B» права играть в финальном турнире получат все команды независимо от результатов квалификации.



Матчи чемпионата Азии будут проходить с 27 февраля по 8 марта 2020 года в Олимпийском городке столицы Туркменистана. По его итогам пять лучших команд получат право выступить в чемпионате мира, который состоится в том же году в Литве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"