Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии28.07.2019 10:26
АШХАБАД, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухаммедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления г-ну Борису Джонсону по случаю его вступления в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В своём послании туркменский лидер, дав высокую оценку межгосударственному диалогу, выразил твёрдую убеждённость в том, что эти отношения будут и развиваться и укрепляться в интересах народов двух стран.
Пользуясь возможностью, глава государства адресовал Премьер-министру Борису Джонсону искренние пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, нацеленных на процветание дружественного народа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"