Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

АШХАБАД, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухаммедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления г-ну Борису Джонсону по случаю его вступления в должность Премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



В своём послании туркменский лидер, дав высокую оценку межгосударственному диалогу, выразил твёрдую убеждённость в том, что эти отношения будут и развиваться и укрепляться в интересах народов двух стран.



Пользуясь возможностью, глава государства адресовал Премьер-министру Борису Джонсону искренние пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, нацеленных на процветание дружественного народа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"