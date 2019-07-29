Туркменистан и ОАЭ намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля, в Абу-Даби состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Б.Г.Мятиев. Делегацию ОАЭ возглавил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества по политическим вопросам Халифа Шахин Халифа Алмарар, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что организация визитов на высоком уровне является эффективным механизмом в развитии двусторонних отношений.



Также была подчеркнута важная роль межпарламентских связей между двумя государствами. В этом контексте стороны отметили необходимость активизации обмена соответствующими делегациями. Дипломаты также отметили позитивное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ООН. Здесь была подчеркнута эффективная роль Туркменистана в процессе поддержания мира и стабильности в регионе путем миролюбивых инициатив и политики «открытых дверей».



Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, стороны отметили наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства. В этом контексте была отмечена значимость Первого Каспийского экономического форума, призванного стать эффективной платформой для обсуждения и дальнейшего укрепления связей между государственными и частными секторами участвующих сторон.



В заключение стороны выразили уверенность в том, что проводимые на регулярной основе встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и ОАЭ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"