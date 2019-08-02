Туркменский дзюдоист – бронзовый призер молодежного чемпионата

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В эти дни в городе Тайбэй (Китай) проходит чемпионат Азии и Океании среди кадетов по дзюдо, в котором принимают участие 176 спортсменов из 19 стран мира. Туркменистан на этих соревнованиях представляет молодёжная сборная в составе 7 борцов.



Ученик 11 класса Школы подготовки юных олимпийцев города Ашхабада Шатлык Сейитмырадов, выступающий в весовой категории до 81 кг, в ходе поединков одолел представителя Монголии, но уступил хозяину чемпионата. В итоге спортсмен из Туркменистана вошёл в тройку лидеров, завоевав бронзовую медаль. Соревнования в Тайбэе продолжаются.

ИП "ТУРКМЕНинформ"