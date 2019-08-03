В «Авазе» прошла встреча с делегацией Малайзии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30-31 июля, состоялся рабочий визит делегации малазийской компании «Петронас» в Туркменистан. Делегация во главе с Президентом и главным исполнительным директором Тан Сри Ван Зулькефли Ван Ариффином провела ряд встреч с руководителями профильных министерств нашей страны, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе рабочего визита, 31 июля делегация Малайзии провела встречу с Советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Я.Какаевым и Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым в отеле «Дениз» Национальной туристической зоны «Аваза».



В ходе встречи стороны отметили плодотворный характер взаимовыгодного сотрудничества в топливно-энергетической сфере и обсудили вопросы дальнейшего расширения конструктивного делового партнерства.



Как известно, малазийская «Petronas» - первая зарубежная компания, которая приступила в освоению туркменского шельфа Каспийского моря. В настоящее время компания заинтересована в партнёрстве с туркменской стороной в области нефтехимии и других перспективных направлениях, которая реализуется на принципах доверия и взаимной выгоды.



Высоко оценивая проводимую под руководством Президента Туркменистана открытую инвестиционную политику, представители делегации Малайзии выразили глубокую заинтересованность в интенсификации связей и заявили о готовности принимать активное участие в реализации масштабных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"