Делегации провинции Герат Афганистана посетила Туркменистан

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В период с 30-го июля по 2-ое августа, в Марыйском велаяте и городе Ашхабаде с рабочим визитом находится делегация во главе с губернатором провинции Герат Исламской Республики Афганистан Абдулом Каюмом Рахими.



В ходе рабочей поездки по Марыйскому велаяту, делегация встретилась с хякимом велаята и другими официальными лицами. В ходе встречи обсуждалось нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между двумя братскими странами. Афганская сторона выразила благодарность соседнему Туркменистану за оказываемую помощь и всестороннюю поддержку. Как известно, в рамках гуманитарной помощи предоставляемой нашим государством афганскому народу, молодёжь Афганистана получает возможность обучаться в высших учебных заведениях нашей страны и получать соответствующие квалификации.



В рамках визита в Марыйский велаят, члены делегации приняли участие в выставке туркменских предпринимателей, организованной Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также ознакомились с достопримечательностями велаята.



Также, в ходе визита в Туркменистан, делегация во главе с губернатором провинции Герат Абдулом Каюмом Рахими встретилась с хякимом города Ашхабад. В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, были отдельно отмечены усилия туркменской стороны, нацеленные на благополучие и процветание афганского народа. В свою очередь, гость выразил безграничную благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за действия, нацеленные на приглашение Афганистана в качестве полноправного участника крупных региональных и международных проектов.



В ходе визита в Ашхабад, делегация Афганистана посетила достопримечательности столицы и ознакомилась с прекрасными видами города.

ИП "ТУРКМЕНинформ"