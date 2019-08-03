Ашхабад готовится к первенствам мира по самбо и трековому велоспорту

АШХАБАД, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В настоящее время наша страна готовится к проведению Чемпионата мира по самбо в 2020 году и Чемпионата мира по трековому велоспорту в 2021 году. Подготовка к этим масштабным состязаниям осуществляется в соответствии с подписанными 18 июня главой государства документами.



Так, согласно Постановлению Президента Туркменистана Министерству спорта и молодёжной политики предписано провести в городе Ашхабаде в спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка в ноябре 2020 года совместно с Международной федерацией самбо Чемпионат мира по самбо.



В соответствии с документом создан Организационный комитет и утверждён его состав. Помимо этого, Министерству спорта и молодёжной политики предписано, согласовав с Международной федерацией самбо, разработать и утвердить Положение о проведении Чемпионата мира по самбо.



Также в целях обеспечения высокого организационного уровня проведения в 2021 году в городе Ашхабаде Чемпионата мира по трековому велоспорту, Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому создан оргкомитет по проведению Чемпионата и утверждён его состав.

ИП "ТУРКМЕНинформ"