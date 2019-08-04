«Türkmenhowaýollary» за счет собственных средств доставит паломников в Саудовскую Аравию

АШХАБАД, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал Распоряжение, разрешив в период 5-25 августа 2019 года поездку в Королевство Саудовская Аравия 160 паломников для совершения хаджа.



Документом предписано Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана за счёт средств агентства «Türkmenhowaýollary» осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

ИП "ТУРКМЕНинформ"