В Ашхабаде проходит семинар МОМ в сфере предотвращения торговли людьми

АШХАБАД, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа, в столице Туркменистана начал свою работу семинар по вопросам торговли людьми для представителей Министерства образования и сотрудников образовательных учреждений Туркменистана, организованный Международной организацией по миграции (МОМ).



В семинаре принимают участие представители Меджлиса, Омбудсмена, Академии наук, министерства адалат, образования, труда и социальной защиты населения Туркменистана, Молодежной организации имени Махтумкули, Союза женщин, Национального общества Красного Полумесяца, Института государства, права и демократии Туркменистана, а также преподаватели высших специализированных учебных заведений и средних школ страны.



В первый день семинара международные эксперты по вопросам торговли людьми и гендерной политики поделились знаниями и практикой по данному направлению.



Также в рамках семинара состоялась презентация учебного пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений по предупреждению и предотвращению торговли людьми среди молодежи, разработанного МОМ в рамках проекта «Усиление борьбы торговлей людьми, и защита уязвимых мигрантов в Центральной Азии в ответ на региональные и глобальные вызовы».



Общая цель семинара заключается в повышении осведомленности и квалификации представителей образовательных учреждений в сфере предупреждения и противодействия торговли людьми.



Завтра, 6 августа семинар продолжит свою работу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"