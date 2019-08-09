Гурбангулы Бердымухаммедов направил соболезнования египетскому коллеге в связи с терактом в Каире

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил глубокие соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшим в Каире террористическим актом, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и увечьям.



«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.



От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"