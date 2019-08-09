Гурбангулы Бердымухаммедов принял руководителя Международной группы компаний ARETI

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухаммедов принял руководителя Международной группы компаний ARETI Игоря Макарова, прибывшего в Туркменистан для участия в мероприятиях Первого Каспийского экономического форума.



Выразив признательность за уделённое время и предоставленную возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, бизнесмен подчеркнул заинтересованность возглавляемой им компании в наращивании взаимовыгодных контактов с Туркменистаном, демонстрирующим динамичные темпы экономического роста.



Приветствуя гостя, глава государства отметил, что наша страна всегда открыта для конструктивного взаимодействия с ведущими представителями мирового бизнеса. Подчеркнув, что в рамках масштабных социально-экономических программ в Туркменистане большое значение придаётся внедрению в производство самых современных технологий и новейших научно-технических разработок, Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением констатировал продуктивный характер деловых связей с компанией ARETI, с которой накоплен успешный опыт многолетней совместной работы.



В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного партнёрства в различных областях, в том числе, в нефтегазовой сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"