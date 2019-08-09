Юные туркменские боксеры завоевали 2 бронзовые медали чемпионата Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сборная Туркменистана по боксу принимает участие в Чемпионате Азии среди подростков, проходящем с 1 по 9 августа в Кувейте. Представительный турнир собрал 150 спортсменов из 21 государства мира.



На сегодняшний день в активе туркменских спортсменов две медали, завоеванные в весовых категориях 35 и свыше 70-ти кг.



Бронзовые награды своей команде принесли учащийся 8-го класса из города Дашогуз Данияр Розметов и столичный восьмиклассник Богдан Константинов.



За день до окончания чемпионата еще два юных представителя Туркменистана – семиклассник Довлет Нурмырадов и ученик 8-го класса Алишер Оразбаев – сохраняют хорошие шансы на медали.



Оба спортсмена вышли в финальные части соревнований в своих весовых категориях – 43 и 40 кг соответственно.

ИП "ТУРКМЕНинформ"