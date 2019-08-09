Посол Швейцарской Конфедерации в Туркменистане вручил верительные грамоты

АШХАБАД, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 августа, в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с представительной делегацией Швейцарской Конфедерации во главе с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Туркменистане (с резиденцией в г.Баку) г-жой Мюриэль Пеневейре, прибывшей в Туркменистан с рабочим визитом.



Обменявшись приветствиями, стороны отметили активное развитие двусторонних отношений между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией, которые последовательно развиваются путем взаимных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций. Дипломаты рассмотрели важные аспекты сотрудничества в политико-дипломатической и экономической сферах. Отдельно обсуждалось эффективное взаимодействие в рамках международных структур, в частности Организации Объединенных Наций с учетом статуса нейтралитета которым обладают обе страны.



В ходе встречи были также обсуждены возможности расширения сотрудничества в области экологической безопасности, в частности управления водными ресурсами, что является важной составляющей международной повестки дня.



Затем г-жа Мюриэль Пеневейре вручила свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Туркменистана.



В рамках своего визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Туркменистане Мьюриель Пеневейр примет участие в Первом Каспийском экономическом форуме.

ИП "ТУРКМЕНинформ"