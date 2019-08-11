Гурбангулы Бердымухаммедов принял заместителя Генерального секретаря ООН

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, находящийся в НТЗ «Аваза», принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН г-жу Ольгу Алгаерову.



Тепло приветствуя гостью, глава государства поблагодарил её за принятое приглашение принять участие в Первом Каспийском экономическом форуме, на повестку дня которого вынесен широкий спектр вопросов, связанных с устойчивым развитием региона.



Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухаммедов, многоплановое сотрудничество с Организацией Объединённых Наций и её структурными подразделениями является приоритетом внешнеполитической стратегии страны. Высказав удовлетворение высоким уровнем продуктивного диалога с Европейской экономической комиссией ООН, туркменский лидер подтвердил готовность нашей страны к наращиванию взаимодействия, располагающего большим потенциалом.



Выразив главе государства искреннюю признательность за оказанный тёплый приём, гостья подчеркнула, что очень рада посетить Туркменистан, сотрудничеству с которым ЕЭК ООН, и в целом Организация Объединённых Наций, уделяют большое внимание.



В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах партнёрства между Туркменистаном и Европейской экономической комиссией ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"