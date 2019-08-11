Туркменистан последовательно развивает взаимовыгодные связи с субъектами РФ

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р. Мередова с временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Б.С.Хасиковым, прибывшим в г.Туркменбаши для участия в Первом Каспийском Экономическом Форуме, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи, стороны отметили высокий уровень сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией. В частности были рассмотрены возможности развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Республикой Калмыкия.



В этот же день состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области И.Ю.Бабушкиным.



В ходе встречи, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана с Астраханской областью. Было отмечено, что накоплен большое опыт взаимодействия в области экономики и торговли, транспорта, судостроения, образования и науки.



Стороны также обсудили значимость Первого Каспийского Экономического Форума с точки зрения развития региональной и международной экономической интеграции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"