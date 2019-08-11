Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил соотечественников с Курбан байрамы

АШХАБАД, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сердечно поздравляю вас с Курбан байрамы – праздником, проповедующим философско-этические традиции человечества, честность, доброту и миролюбие, - говорится в праздничном Обращении Президента Гурбангулы Бердымухаммедова.



Курбан байрамы – праздник, соединивший в себе культурно-духовное наследие, мировоззрение и обряды народов Востока, в том числе туркменского. Это праздник, укрепляющий наше единство.



В честь священного Курбан байрамы в течение трёх дней в туркменской столице, во всех городах и сёлах страны состоятся яркие торжества. В каждой семье будут готовиться праздничные блюда, даны садака.



Материальные и духовные ценности туркменского народа обеспечивают гармоничное развитие нашего современного общества. Культурное наследие играет важную роль в укреплении мира и дружбы между народами. В этом контексте мы в своей государственной политике придаём большое значение обогащению национальных традиций, а также их популяризации в мире.



Мы также уделяем особое внимание гармоничному развитию общества, успешно реализуем государственные и целевые программы, направленные на укрепление материально-технической базы всех отраслей, и, в первую очередь, на обеспечение мирной и благополучной жизни туркменского народа. В Ашхабаде, в велаятских центрах, этрапах и сёлах развёрнуто масштабное строительство современных промышленно-производственных предприятий, объектов социально-культурного назначения.



Мы активно развиваем международные культурно-гуманитарные связи в интересах мирового сообщества, в целях обеспечения всеобщей безопасности и благополучия. Каждый из нас почитает за честь внести достойный вклад в укрепление мира и дружбы на планете, развитие культуры и традиций, и особенно в приумножение могущества Родины, - подчеркивается в президентском послании.



В завершение своего праздничного Обращения глава государства адресовал туркменистанцам пожелания крепкого здоровья, благополучной жизни, счастья, больших успехов в работе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"