В Авазе обсуждены аспекты сотрудничества Туркменистана с ВТО и Всемирным банком

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". На полях Первого КЭФ ожидается подписание Меморандума о сотрудничестве в области расширения экспортных возможностей Туркменистана между Министерством финансов и экономики нашей страны и входящей в структуру Всемирного банка Международной финансовой корпораций.



Об этом шла речь на состоявшейся в НТЗ «Аваза» встрече Министра финансов и экономики Туркменистана Батыра Базарова с Исполнительным директором Всемирного банка Вернером Грубером, прибывшим в нашу страну для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.



Как было отмечено в ходе беседы, диалог Туркменистан – Всемирный банк развивается поступательно. В настоящее время прорабатываются новые направления взаимодействия. В качестве приоритетных были обозначены такие сферы, как подготовка профильных специалистов, консультативная поддержка по различным аспектам макроэкономики и финансового мониторинга.



Также министр финансов и экономики Туркменистана провел встречу с директором департамента по присоединению новых стран Секретариата Всемирной Торговой Организации Майка Ошикава.



Как подчёркивалось на встрече, активное взаимодействие с Всемирной торговой организацией будет способствовать ускорению начала процедуры по вступлению Туркменистана в ВТО. В течение семи лет министерства и ведомства страны в сотрудничестве с международными структурами проводят работу в данном направлении. Реализуется комплекс мер по совершенствованию законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"